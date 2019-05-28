Краснодарцев приглашают на турнир по ММА

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-28T19:36:19+03:00

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В краевой столице 1 и 2 июня 2019 года пройдет второй этап турнира ММА - «Kuban fight league». Данное соревнование позволяет молодым спортсменам заявить о себе и попасть в профессиональную лигу.

- Все участники турнира получают собственное личное дело. В нем суммируются баллы, полученные в каждом поединке, а также фиксируются видеозаписи боев. Вся информация доступна на сайте лиги – kfl.su. В рамках турнира запланировано проведение четырех этапов. Затем состоится финал, победитель которого получит не только пояс чемпиона, но и контракт с промоутерской компанией на первый профессиональный бой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Стоит отметить, что первый этап турнира состоялся в октябре 2018 года. В нем приняли участие более 400 бойцов из России и республики Беларусь. Второй этап пройдет 1 и 2 июня на базе спортивного комплекса «Екатеринодар» по адресу: Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 66/1. Вход на мероприятие свободный. Начало соревнований - 1 июня в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU