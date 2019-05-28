2019-05-28T20:10:58+03:00
Общество

В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на ул. Кубанской

Ограничения начнут действовать уже в июле
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре с 15 июля 2019 г. изменят организацию дорожного движения по ул. Кубанской. Здесь установят знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

- Данные меры вводят для увеличения пропускной способности дороги. Также это поможет повысить безопасность движения автомобилей по ул. Кубанской от ул. Ставропольской, так как припаркованный на данном участке транспорт мешает другим участникам движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги, строго следовать указаниям дорожных знаков и разметки.

Напомним, в Краснодаре с 1 августа 2019 года изменится организация дорожного движение на ул. Им. Орджоникидзе на участке от ул. Кубанской Набережной до ул. им. Фрунзе. Здесь появятся знаки, которые запретят остановку и стоянку автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарцев приглашают на турнир по ММА
Юных гостей «Орленка» учили быть следователями
В Краснодаре у мужчины изъяли метамфетамин
ФК «Краснодар» продлил контракты с четырьмя игроками
В Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя
Уроженка Кубани победила в международном турнире по борьбе
На Кубани отпразднуют День защиты детей
В поликлиниках и больницах Новороссийска не хватает вакцин от бешенства
Жители и гости Новороссийска смогут покататься на новых аттракционах
Отель-замок «Богатырь» получил сертификат качества TripAdvisоr
В одном из дворов Краснодара не вывозят неделю гору мусора
На Кубани до 70% жителей будут проходить ежегодную диспансеризацию
«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице 2-я Российская
Краснодар присоединится к национальной экологической акции
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей по улице Чапаева
В Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры
Компания МТС обеспечила интернетом «кубанскую Шамбалу»
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила
В Краснодаре более 2,5 тысяч человек собрались в сквере в честь Дня пограничника
В Ейске заключили под стражу работника кладбища, который переставил столик и лавочку от одной могилы к другой
В Краснодаре сносят многоквартирный самострой на улице Ратной Славы