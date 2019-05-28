В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на ул. Кубанской

СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-28T20:10:58+03:00

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В Краснодаре с 15 июля 2019 г. изменят организацию дорожного движения по ул. Кубанской. Здесь установят знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

- Данные меры вводят для увеличения пропускной способности дороги. Также это поможет повысить безопасность движения автомобилей по ул. Кубанской от ул. Ставропольской, так как припаркованный на данном участке транспорт мешает другим участникам движения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги, строго следовать указаниям дорожных знаков и разметки.

Напомним, в Краснодаре с 1 августа 2019 года изменится организация дорожного движение на ул. Им. Орджоникидзе на участке от ул. Кубанской Набережной до ул. им. Фрунзе. Здесь появятся знаки, которые запретят остановку и стоянку автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU