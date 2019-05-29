2019-05-29T07:20:49+03:00
Общество

В Анапе на набережной демонтировали аттракционы

Это сделали в преддверии курортного сезона
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/admanapa/Фото: instagram.com/admanapa/
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Юрий Поляков добился демонтажа аттракционов на набережной Анапы. Это сделано специально перед началом курортного сезона. Теперь прогулочная зона восстановлена. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации курорта в Instagram.

- Также в городе идет активная подготовка к Международному дню защиты детей. В Ореховой роще появится новая детская площадка. Ее обустраивают по поручению Юрия Полякова. Она забетонирована, резиновое покрытие уложат после того, как просохнет бетон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

На этой неделе муниципалитет получит оборудование еще для 14 детских площадок. Все они приобретены за счет средств муниципального бюджета. Их установят в сельских округах и в городских дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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