В Краснодаре в наркодиспансере произошел пожар
Сообщение возгорании в здании на улице Тюляева в Краснодаре поступило на пульт дежурного МЧС 28 мая в 22:59. Информация о пожаре в наркологическом диспансере появилась от очевидцев и в социальных сетях.
- На место происшествия в 23:00 выехали первые пожарные подразделения. Через три минут они уже прибыли по адресу. Специалисты установили, что на втором этаже произошло возгорание б/у вещей на площади 3 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На тушение был подан один пожарный ствол. В 23:16 огонь локализовали, в 23:19 ликвидировали открытое горение. В 23:22 пожар полностью потушили.
Как сообщили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Из здания было эвакуировано десять человек.
Пожар в краснодарском наркодиспансере.Видео: Типичный Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU