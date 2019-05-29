В Краснодаре в наркодиспансере произошел пожар

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-29T07:36:49+03:00

Было эвакуировано десять человек [видео]

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Сообщение возгорании в здании на улице Тюляева в Краснодаре поступило на пульт дежурного МЧС 28 мая в 22:59. Информация о пожаре в наркологическом диспансере появилась от очевидцев и в социальных сетях.

- На место происшествия в 23:00 выехали первые пожарные подразделения. Через три минут они уже прибыли по адресу. Специалисты установили, что на втором этаже произошло возгорание б/у вещей на площади 3 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На тушение был подан один пожарный ствол. В 23:16 огонь локализовали, в 23:19 ликвидировали открытое горение. В 23:22 пожар полностью потушили.

Как сообщили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Из здания было эвакуировано десять человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711578" frameborder="0"></iframe> Пожар в краснодарском наркодиспансере.Видео: Типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU