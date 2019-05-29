2019-05-29T08:07:57+03:00
Общество

На Кубани «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублей

Организация нарушила антимонопольное законодательство
Александра ПОДУШКО
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На Кубани «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублейНа Кубани «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублейФото: Ольга МАКАРОВА
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В Краснодарском крае «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублей. В ноябре прошлого года Краснодарское управление антимонопольной службы признало ретейлер виновным в административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 14.40 КоАП РФ (Нарушение антимонопольных правил).

- ООО «Ашан» уклонилось от договора с ООО «Тихорецкий пивоваренный завод», не направив оферту о поставке товара. Ритейлеру выписали штраф в размере 2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

Организация, не согласившись с постановлением о привлечении к административной ответственности, обратилась в арбитражный суд Московской области, который отказал «Ашану» в полном объеме.

Напомним, прокуратура выиграла иск к мэрии Новороссийска. В результате отменено решение администрации города о лимитах потребления воды

ИСТОЧНИК KP.RU

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