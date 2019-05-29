Кубанская кёрлингистка взяла «серебро» международного турнира

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-29T09:03:11+03:00

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В Красноярском крае завершился международный турнир по кёрлингу среди женских команд «Arctic Curling Cup 2019». Он проходил на базе ледовой арены «Таймыр».

- В соревнованиях приняли участие 10 команд из России, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Шотландии, Кореи и Канады. В составе двух российских групп выступали три спортсменки краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта - Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Юлия Гузиёва, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

По итогам турнира наиболее успешно выступила Галина Арсенькина. В команде во главе со скипом из Ленинградской области Алиной Ковалёвой она завоевала «серебро».

Победу в соревнованиях одержала шотландская команда, на третьем месте канадский коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU