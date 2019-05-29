В Курганинском районе у мужчины нашли 59 кустов конопли
Сотрудники полиции по Курганинскому району получили оперативную информацию о том, что местный житель выращивает коноплю. Сведения подтвердились.
На территории частного дома 32-летнего мужчины правоохранители обнаружили 33 куста растения. Местный житель рассказал, что еще несколько в виде рассады хранит на крыше сарая, принадлежащего его брату. Всего у подозреваемого изъяли 59 кустов конопли.
Мужчина в отделе полиции рассказал, что выращивал запрещенное к возделыванию растение для личного употребления в качестве лекарства.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU