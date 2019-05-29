2019-05-29T09:14:52+03:00
Происшествия

В Курганинском районе у мужчины нашли 59 кустов конопли

Он использовал его в качестве лекарства
Александра ПОДУШКО
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В Курганинском районе у мужчины нашли 59 кустов коноплиВ Курганинском районе у мужчины нашли 59 кустов коноплиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники полиции по Курганинскому району получили оперативную информацию о том, что местный житель выращивает коноплю. Сведения подтвердились.

На территории частного дома 32-летнего мужчины правоохранители обнаружили 33 куста растения. Местный житель рассказал, что еще несколько в виде рассады хранит на крыше сарая, принадлежащего его брату. Всего у подозреваемого изъяли 59 кустов конопли.

Мужчина в отделе полиции рассказал, что выращивал запрещенное к возделыванию растение для личного употребления в качестве лекарства.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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