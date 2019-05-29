СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-29T09:42:30+03:00

В Краснодаре задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске Фото: Архив "КП"

Он обвиняется в мошенничестве

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В Краснодарском крае сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, что на территории кубанской столицы может находиться мужчина, скрывающийся от органов предварительного следствия.

- На одной из улиц Краснодара правоохранители задержали 48-летнего приезжего из соседней республики и доставили в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного следственным подразделением ОМВД России по Геленджику. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.

Напомним, в Абинском районе мужчина заявил о краже жены из квартиры. В полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU