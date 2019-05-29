2019-05-29T09:59:58+03:00
Общество

В Краснодаре в школе поселка Лорис сделают парковку и отремонтируют спортзал

А на въезде в поселок Зеленопольский установят уличные фонари
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в школе №74 поселка Лорис оборудуют специальную площадку для парковки. А на въезде в поселок Зеленопольский, от автомобильной дороги до жилого массива, обустроят сети уличного освещения. Фонари установят до конца 2019 года.

Также жители поселка Лорис обратились с просьбой смонтировать освещение по улицам 3-я Школьная, Элитная, Садовая, 1–10 п. Лорис. В департаменте уже просчитали необходимый объем работ, предстоит построить 2,2 километра сетей. Работы планируют провести в 2020 году.

- В школе №74 до 1 сентября появится парковка. Также здесь за лето отремонтируют спортивный зал. Уже готов проект ремонта всего спортивного ядра школы — он включает в себя не только оборудование площадок и футбольного поля, но и установку ограждения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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