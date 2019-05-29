2019-05-29T10:19:59+03:00
Общество

Более 24 тысяч кубанских выпускников сдают ЕГЭ по математике

Экзамен проходит сегодня, 29 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае проходит государственная итоговая аттестация одиннадцатиклассников по математике. Более 24 тысяч кубанских выпускников сдают первый обязательный ЕГЭ.

Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, математику базового уровня выбрали 10680 выпускников, а профильный уровень напишут 13025 человек.

- Экзамен начнется в 10 часов в 140 пунктах региона. На выполнение работы по математике базового уровня выпускникам отведено три часа, профильного – 3 часа 55 минут, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За проведением экзамена будут следить 13 федеральных общественных наблюдателей, еще десять - из регионального ситуационного информационного центра в режиме онлайн.

Выпускники, которые сдают математику профильного уровня, должны набрать как минимум 27 баллов из 100, базового уровня – три балла по пятибалльной шкале. Результаты появятся не позднее 12 июня.

Второй обязательный ЕГЭ состоится 3 июня по русскому языку.

В этом году впервые действует линия доверия для выпускников и их родителей. Обо всех нарушениях можно сообщить по телефону 8(918) 085-63-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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