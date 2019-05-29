В Каневском районе задержали серийного вора

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-29T10:32:50+03:00

Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до шести лет тюрьмы

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В дежурную часть Каневского района поступило несколько сообщений от местных жителей о пропаже из их квартир ювелирных украшений и денег. Сумма общего ущерба составила более 100 тысяч рублей.

- Полицейские опросили потерпевших, возможных очевидцев, а также изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районах совершения преступлений. Со слов свидетелей составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На одной из улиц станицы задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя. У него обнаружили и изъяли похищенные ювелирные изделия. Парня доставили в отдел полиции.

Полицейские установили его причастность к трем фактам противоправной деятельности. Злоумышленник проникал в жилища потерпевших, вскрывая замки входных дверей. Похищенные деньги он тратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU