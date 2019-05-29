2019-05-29T10:43:55+03:00
Общество

На Кубани реализуют 17 инвестпроектов в курортной отрасли

Их общая сумма составляет более 17 миллиардов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В санаторно-курортном и туристском комплексе Краснодарского края на активной стадии реализации находится 17 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 17 миллиардов рублей. Это строительство новых парков развлечений, современных санаториев, отелей, яхтенных марин.

Так, в Небуге Туапсинского района была запущена вторая очередь круглогодичного гостиничного комплекса «Lavicon Hotel Collection». Номерной фонд увеличился на 72 номера, что позволило создать 80 новых рабочих мест.

- На сегодняшний день в Единую систему инвестиционных предложений включено 29 проектов санаторно-курортной и туристской отрасли на общую сумму свыше 30,4 миллиардов рублей, а также 20 привлекательных земельных участков на территории края для строительства объектов туристской индустрии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре в трамвае умер мужчина
Министр здравоохранения Кубани назвал несколько правил здоровья и безопасности ребенка
В Каневском районе задержали серийного вора
Более 24 тысяч кубанских выпускников сдают ЕГЭ по математике
В Краснодаре в школе поселка Лорис сделают парковку и отремонтируют спортзал
В Краснодаре задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Курганинском районе у мужчины нашли 59 кустов конопли
Кубанская кёрлингистка взяла «серебро» международного турнира
В поездах сообщением Москва – Анапа появятся «детские купе»
На Кубани «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублей
В Краснодаре в наркодиспансере произошел пожар
В Анапе на набережной демонтировали аттракционы
В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на ул. Кубанской
Краснодарцев приглашают на турнир по ММА
Юных гостей «Орленка» учили быть следователями