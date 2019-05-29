На Кубани реализуют 17 инвестпроектов в курортной отрасли

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-29T10:43:55+03:00

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В санаторно-курортном и туристском комплексе Краснодарского края на активной стадии реализации находится 17 соглашений в инвестиционной сфере на сумму более 17 миллиардов рублей. Это строительство новых парков развлечений, современных санаториев, отелей, яхтенных марин.

Так, в Небуге Туапсинского района была запущена вторая очередь круглогодичного гостиничного комплекса «Lavicon Hotel Collection». Номерной фонд увеличился на 72 номера, что позволило создать 80 новых рабочих мест.

- На сегодняшний день в Единую систему инвестиционных предложений включено 29 проектов санаторно-курортной и туристской отрасли на общую сумму свыше 30,4 миллиардов рублей, а также 20 привлекательных земельных участков на территории края для строительства объектов туристской индустрии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU