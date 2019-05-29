Министр здравоохранения Кубани назвал несколько правил здоровья и безопасности ребенка
Ко Дню защиты детей министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов назвал главные правила здоровья и безопасности ребенка.
Правило первое: малыша нельзя оставлять одного, особенно во время купания.
Правило второе: необходимо следить за окнами. Нельзя позволять детям становиться на подоконники.
Правило третье: ребятам не нужно гулять возле открытого огня и раскаленных предметов.
Правило четвертое: старшим детям тоже нужны забота и внимание.
Правило пятое: не забывайте о детских креслах и не позволяйте детям кататься на скутерах, велосипедах на дорогах.
Правило шестое: в весенне-летнее время много клещей, поэтому необходимо осматривать детей после прогулки.
Правило седьмое: прививайте детей от всех инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря.
Правило восьмое: при первых признаках заболевания обязательно обращайтесь к врачу.
Правило девятое: обращайте внимание на поведение подростка. Раздражительность может появится от курения, алкоголя или наркотиков.
- Правило десятое: во время каникул у детей появляется много свободного времени. Необходимо занять их чем-то полезным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU