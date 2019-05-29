2019-05-29T11:03:00+03:00
Здоровье

Министр здравоохранения Кубани назвал несколько правил здоровья и безопасности ребенка

Их всего десять
Александра ПОДУШКО
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Министр здравоохранения Кубани назвал несколько правил здоровья и безопасности ребенкаМинистр здравоохранения Кубани назвал несколько правил здоровья и безопасности ребенкаФото: Олег УКЛАДОВ
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Ко Дню защиты детей министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов назвал главные правила здоровья и безопасности ребенка.

Правило первое: малыша нельзя оставлять одного, особенно во время купания.

Правило второе: необходимо следить за окнами. Нельзя позволять детям становиться на подоконники.

Правило третье: ребятам не нужно гулять возле открытого огня и раскаленных предметов.

Правило четвертое: старшим детям тоже нужны забота и внимание.

Правило пятое: не забывайте о детских креслах и не позволяйте детям кататься на скутерах, велосипедах на дорогах.

Правило шестое: в весенне-летнее время много клещей, поэтому необходимо осматривать детей после прогулки.

Правило седьмое: прививайте детей от всех инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря.

Правило восьмое: при первых признаках заболевания обязательно обращайтесь к врачу.

Правило девятое: обращайте внимание на поведение подростка. Раздражительность может появится от курения, алкоголя или наркотиков.

- Правило десятое: во время каникул у детей появляется много свободного времени. Необходимо занять их чем-то полезным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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