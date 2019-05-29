На Кубани прошла «Алиментная неделя»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-29T11:24:06+03:00

В Сочи взыскана задолженность на сумму 453 тысячи рублей

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В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Краснодарского края провели серию рейдовых мероприятий.

- На территории региона мобильные бригады сотрудников осуществили оперативные выходы по адресам проживания безответственных родителей. В общей сложности, они уже «навестили» 855 неплательщиков алиментов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе судебных приставов края.

В Сочи взыскана задолженность на сумму 453 тысячи рублей. В целом, в регионе составлено 30 актов описи и ареста имущества на общую сумму более 4 миллионов рублей. 54 неплательщика привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Работа судебных приставов в данном направлении находится на личном контроле у руководства УФССП России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU