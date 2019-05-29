2019-05-29T11:24:06+03:00
Общество

На Кубани прошла «Алиментная неделя»

В Сочи взыскана задолженность на сумму 453 тысячи рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани проходит «Алиментная неделя»На Кубани проходит «Алиментная неделя»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Краснодарского края провели серию рейдовых мероприятий.

- На территории региона мобильные бригады сотрудников осуществили оперативные выходы по адресам проживания безответственных родителей. В общей сложности, они уже «навестили» 855 неплательщиков алиментов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе судебных приставов края.

В Сочи взыскана задолженность на сумму 453 тысячи рублей. В целом, в регионе составлено 30 актов описи и ареста имущества на общую сумму более 4 миллионов рублей. 54 неплательщика привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Работа судебных приставов в данном направлении находится на личном контроле у руководства УФССП России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре пройдет финал Кубка Федерации бокса Кубани
На реализацию нацпроекта «Образование» на Кубани направят 2,8 миллиарда рублей
В Северском районе задержали сбытчика крупной партии наркотиков
В Краснодаре пьяный водитель мотороллера попал в аварию
На Кубани стартуют Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу
В Краснодаре легковушка влетела в фуру на обочине
В Новороссийске местный житель убил ножом знакомого
В Белоглинском районе мужчина хранил дома обрез
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
На Кубани при краевом департаменте потребсферы создан Совет рынков
В Краснодаре в трамвае умер мужчина
Министр здравоохранения Кубани назвал несколько правил здоровья и безопасности ребенка
На Кубани реализуют 17 инвестпроектов в курортной отрасли
В Каневском районе задержали серийного вора
Более 24 тысяч кубанских выпускников сдают ЕГЭ по математике
В Краснодаре в школе поселка Лорис сделают парковку и отремонтируют спортзал
В Краснодаре задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Курганинском районе у мужчины нашли 59 кустов конопли
Кубанская кёрлингистка взяла «серебро» международного турнира
В поездах сообщением Москва – Анапа появятся «детские купе»
На Кубани «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублей
В Краснодаре в наркодиспансере произошел пожар
В Анапе на набережной демонтировали аттракционы
В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на ул. Кубанской
Краснодарцев приглашают на турнир по ММА
Юных гостей «Орленка» учили быть следователями