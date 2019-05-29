На Кубани прошла «Алиментная неделя»
В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Краснодарского края провели серию рейдовых мероприятий.
- На территории региона мобильные бригады сотрудников осуществили оперативные выходы по адресам проживания безответственных родителей. В общей сложности, они уже «навестили» 855 неплательщиков алиментов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе судебных приставов края.
В Сочи взыскана задолженность на сумму 453 тысячи рублей. В целом, в регионе составлено 30 актов описи и ареста имущества на общую сумму более 4 миллионов рублей. 54 неплательщика привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Работа судебных приставов в данном направлении находится на личном контроле у руководства УФССП России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU