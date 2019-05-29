На Кубани при краевом департаменте потребсферы создан Совет рынков

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-29T11:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

- На Кубани при региональном департаменте потребительской сферы создан Совет рынков. Новая структура займется совершенствованием и развитием рыночно-ярмарочной торговли, а также рассмотрением проблемных вопросов отрасли, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Председателем правления совета был избран директор «Центрального рынка» Анапы Дмитрий Дьяконенко. Всего в состав органа вошли более 100 собственников рынков и ярмарок.

Глава департамента потребсферы Роман Куринный заявил, что подобные точки могут стать альтернативой магазинам шаговой доступности.

– Они могут выбирать, какой товар реализовывать, делая ставку на экологически чистые, немассовые и уникальные продукты питания. При этом рынки и ярмарки сохранили индивидуальный подход к покупателю, за прилавком чаще всего стоит сам производитель фермерских, качественных и безопасных продуктов по оптимальной цене, – подчеркнул Роман Куринный.

ИСТОЧНИК KP.RU