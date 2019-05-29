2019-05-29T12:02:17+03:00
Происшествия

В Белоглинском районе мужчина хранил дома обрез

Он купил его у своего знакомого
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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В Белоглинском районе правоохранители получили оперативную информацию о том, что ранее судимый 37-летний местный житель незаконно хранит у себя в доме оружие.

- В ходе осмотра дома подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли обрез, который, как показала экспертиза, изготовлен из одноствольного охотничьего ружья. Было установлено, что злоумышленник приобрел оружие у своего знакомого, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

42-летнего мужчину, который продал ружье, задержали и доставили в отдел полиции. Он пояснил, что нашел обрез в лесополосе. Вместо того, чтобы добровольно выдать его сотрудникам ОВД, он самостоятельно сделал из него обрез и продал своему знакомому.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Им грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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