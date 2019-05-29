В Новороссийске местный житель убил ножом знакомого

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-29T12:17:41+03:00

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В Новороссийске 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 36-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Днем 24 мая мужчины были недалеко от гаражей, расположенных на улице Титан в поселке Верхнебаканском. Около 12 часов дня между ними произошел конфликт. 33-летний злоумышленник ударил своего оппонента ножом в левое бедро, после чего скрылся с места происшествия.

Потерпевший смог добраться домой, где родственники вызвали ему медиков, но мужчина в этот же день скончался в результате острой кровопотери.

- Обвиняемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU