2019-05-29T12:48:54+03:00
Спорт

На Кубани стартуют Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу

Они начнутся 1 и 2 июня
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство спорта КубаниФото: министерство спорта Кубани
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Во всех муниципальных образованиях региона в первый день лета стартуют Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу на Кубок губернатора края. Организатор – министерство спорта Кубани.

Соревнования проходят в четыре этапа. Они начинаются внутри городских и сельских поселений. Именно стартовый этап собирает наибольшее количество участников. Второй этап – районный, где соревнуются лучшие команды поселений, на третьем в зональных турнирах встречаются сильнейшие спортсмены городов и районов. Победители и призеры уже выходят в финал.

- 1 июня в 10:00 начнутся соревнования по уличному баскетболу на Красной между улицами Пашковской и Длинной, а 2 июня в 10:00 стартует турнир по футболу на Карасунской набережной, 30, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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