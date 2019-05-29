2019-05-29T13:06:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре пьяный водитель мотороллера попал в аварию

Его с травмами доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Краснодаре 28 мая около 07:00 на улице Бабушкина произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 27-летний молодой человек управлял мотороллером марки «Хонда» без права управления. Он превысил скорость движения и допустил опрокидывание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он также в 2018 году был лишен права управления.

В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани 28 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 17 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 2 наезда на пешеходов, в них 2 человека были травмированы, одно из них произошло по вине самого пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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