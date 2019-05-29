В Краснодаре пьяный водитель мотороллера попал в аварию
В Краснодаре 28 мая около 07:00 на улице Бабушкина произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 27-летний молодой человек управлял мотороллером марки «Хонда» без права управления. Он превысил скорость движения и допустил опрокидывание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он также в 2018 году был лишен права управления.
В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Кубани 28 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 17 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 2 наезда на пешеходов, в них 2 человека были травмированы, одно из них произошло по вине самого пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU