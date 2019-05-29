В Северском районе задержали сбытчика крупной партии наркотиков

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-29T13:17:29+03:00

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В Северском районе сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей причастен к незаконному сбыту наркотиков. 22-летнего парня задержали на одной из улиц поселка Черноморского.

У задержанного нашили и изъяли 30 полимерных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что это N-метилэфедроном общей массой более 16 граммов.

- Осмотрели также и место жительства подозреваемого. В ванной комнате сотрудники полиции нашли еще более 40 пакетов с аналогичным веществом, массой более 20 граммов. Задержанный хотел продать почти 40 граммов «соли», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства). Мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU