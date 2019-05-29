2019-05-29T13:34:45+03:00
Общество

На реализацию нацпроекта «Образование» на Кубани направят 2,8 миллиарда рублей

Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае на реализацию нацпроекта «Образование» направят 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, на Кубани в рамках нацпроекта планируют повысить уровень образования педагогов, оснастить образовательные организации современной техникой.

– Разработали восемь региональных проектов. В 2019 году на их реализацию мы направим 2,8 миллиарда рублей, – уточнил Вениамин Кондратьев

- Также половина кубанских учителей будет повышать уровень образования за счет стажировок и применения в работе современных технологий. Около 600 педагогов края со стажем работы менее трех лет уже получают ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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