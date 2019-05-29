2019-05-29T13:51:30+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдет финал Кубка Федерации бокса Кубани

Он состоится 31 мая на арене Дворца спорта «Олимп»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице пройдет финал Кубка Федерации бокса Кубани. Он соберет сильнейших участников со всего ЮФО. Соревнования проходили в течение 3 месяцев - с марта по май 2019 года. Финальные бои болельщики увидят 31 мая на арене Дворца спорта «Олимп».

- Соревнования мы проводим по системе гран-при. Подобные турниры по олимпийскому боксу проходят в США и называются «Золотые перчатки». Главная цель нашего Кубка - повышение популярности бокса на Кубани, привлечение детей и молодежи в спортивные секции, - сказал исполнительный директор Федерации бокса Краснодарского края Роман Ростовцев.

Начало мероприятия в 19:00. В финале сразятся победители отборочных этапов турнира по олимпийскому (любительскому) боксу:

- Анатолий Григорян из Краснодара поборется с Тиграном Узляном из Сочи;

- Гор Хачатрян из Волгограда выйдет на ринг против Вадима Джумаева из Славянска-на-Кубани;

- Айдамир Тлинов из Майкопа сразится против Шамиля Хежа из Краснодара.

Также в рамках турнира пройдут бои по профессиональному боксу. Самой зрелищной частью соревнований станет поединок за титул чемпиона России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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