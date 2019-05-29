В Краснодаре один из самых проблемных долгостроев введут в эксплуатацию летом

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-29T15:22:36+03:00

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Застройщик долгостроя на улице Железнодорожной, 23/1 в Краснодаре определился со сроками сдачи одного из самых проблемных домов в эксплуатацию. Здесь уже завершились строительно-монтажные работы.

- Летом этого года дольщики получат ключи от квартир, - сообщила "КП" - Кубань" пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кстати, общая численность квартир в этом доме - 456. И большая часть из них давно продана (321 квартира). Однако с начала строительства жилищного комплекса прошло уже пять лет, а срок сдачи дома миновал два года назад. Дело в том, что в строительной компании ООО "Стройка" начался финансовый кризис и застройщик не смог подключить дом к коммуникациям.

Тем не менее инженерная инфраструктура сегодня уже подведена и подключена. Дело за малым - согласованием и благоустройством территории.

ИСТОЧНИК KP.RU