Многодетные семьи Анапы пожаловались на нарушение своих прав

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-29T15:47:30+03:00

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Сегодня на одном из федеральных каналов вышел новостной сюжет о непростой ситуации в Анапе. Члены местных многодетных семей пожаловались на то, что городская администрация нарушает их права.

- В частности, они заявили, что им были предоставлены земельные участки для возведения индивидуальных жилых домов. Однако, уже в течении пяти лет к ним так и не подвели необходимые коммуникации. В итоге, семьи с малолетними детьми вынуждены проживать в домах без воды, газа и электричества, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в персс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту следственный отдел по городу Анапе следственного комитета России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку. Сотрудники ведомства проверят достоверность озвученных фактов и изучат все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU