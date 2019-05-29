В Сочи закончили ремонт в многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-29T16:27:21+03:00

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В Сочи прокуратура Центрального района курорта провела проверку соблюдения законодательства при реализации краевой программы капитального ремонта в многоквартирных домах.

- В итоге сотрудники ведомства установили, что ранее в администрации курорта был составлен план по ремонту на 2017-2019 годы. Согласно ему, в 2018 году работы должны были провести в 47 домах, однако отремонтировали лишь в 43. По итогам проверки прокуроры внесли представление на имя руководителя муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Благодаря вмешательству сотрудников ведомства работы по замене холодного и горячего водоснабжения в 4 домах, стоявших в плане на 2018 год были проведены в полном объеме.

Напомним, застройщик долгостроя на улице Железнодорожной, 23/1 в Краснодаре определился со сроками сдачи одного из самых проблемных домов в эксплуатацию. Здесь уже завершились строительно-монтажные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU