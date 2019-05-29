2019-05-29T16:49:15+03:00
Общество

В Новороссийске у мемориала «Малая земля» прошла «кровавая» фотосессия

Полиция проводит проверку по данному факту [Видео]
Максим ОСОКИН
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Жители Новороссийска возмутились выложенным в соцсети видео. На нем запечатлена необычная фотосессия, которую провели молодые люди у мемориала «Малая земля».

- К памятнику подъехал белый кабриолет BMW, из него вышли двое парней и девушка. Она была в образе популярной героини-злодейки из комиксов про Бэтмена – Харли Квин. Молодые люди облили капот автомобиля краской, имитирующей кровь, и начали съемку, - рассказали очевидцы.

В данный момент полиция проводит проверку по данному факту, по результатам котрой примут процессуальное решение.

Мемориал «Малая земля» находится в пяти километрах к югу от центра Новороссийска, в поселке Мысхако. Здесь в 1943 году советские войска в течении нескольким месяцев с огромными потерями держали плацдарм.

Кровавая фотосессия в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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