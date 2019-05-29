МЖК «Краснодарский» продолжит работу краевой столице

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-29T17:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице обсудили будущее МЖК «Краснодарский». На встрече присутствовали представители городской администрации и руководство предприятия. В итоге была достигнута договоренность о том, что цеха по розливу масла, производству майонезов и соусов не будут переносить за пределы города.

- Из Краснодара будет вынесено только опасное производство, все остальные будем расширять. Причем именно в Краснодаре, чтобы город сохранил все налоговые поступления в бюджет», - заявил генеральный директор холдинга «Юг Руси» Алекандр Гребенщиков.

К опасным объектам относятся два цеха и элеватор. Именно их вынесут за пределы Краснодара в течении ближайших 2- лет. Также специалистам, работающим на данных объектах оплатят курсы переподготовки.

На территории самого предприятия в краевой столице планируют расширить производство, что позволит сохранить рабочие места для персонала МЖК. В то же время, планируется сокращение административно-управленческих кадров.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Масложиркомбинат «Краснодарский» закрывается. Тогда работники предприятия вышли на улицу с пикетом.

ИСТОЧНИК KP.RU