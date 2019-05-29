В ТРЦ столицы Кубани изменят организацию работы охраны

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-29T17:41:34+03:00

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В Краснодаре на заседании городской антитеррористической комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности в торгово-развлекательных центрах города. За минувший год в них, в общей сложности, зафиксировано порядка 900 различных правонарушений, в том числе в отношении посетителей.

- В социальных сетях жители и гости города жалуются на обстановку в ТРЦ. С началом лета количество молодежи и приезжих в них возрастает в разы. Из-за повышенного количества жалоб ситуацией уже заинтересовались в правоохранительных органах. Поэтому, руководству краснодарских ТРЦ рекомендовали изменить организацию работы охраны с учетом сложившийся обстановки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что наиболее частыми правонарушениями, совершаемыми в ТРЦ, являются хищения, мошенничества и мелкое хулиганство.

Помимо этого, на заседании обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU