2019-05-29T17:46:22+03:00
Общество

Сочи Парк проверила «Туристическая полиция»

Первый тематический парк страны стал одной из локаций, где работали над сериалом канала «Пятница!»
Иван ЕГОРОВ
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Съемки сериала в "Сочи парке"Съемки сериала в "Сочи парке"
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Первый тематический парк страны стал одной из локаций, где работали над сериалом канала «Пятница!». Действие сериала разворачивается в Сочи, и на курорте съемочная группа проведет два месяца. В кадрах сочинцы узнают все знаковые городские объекты, набережные, Олимпийский парк, курорты Красной поляны и Сочи Парк, съемки в котором заняли два дня.

- В Сочи Парке мы задействовали все то, почему сюда приезжают люди - крутые аттракционы, необыкновенный ресторан Роллер, отель-замок Богатырь, яркие локации и фантастический антураж, - говорит Георгий Розинов, исполнительный продюсер сериала «Туристическая полиция». - Одна из задач сериала «Туристическая полиция» - продвижение Сочи как конкурентоспособного мирового курорта, поэтому мы с удовольствием снимали в Сочи Парке, одном из знаковых мест. А то, что нам разрешили работать в Парке в последние выходные этого сезона, очень облегчило нашу задачу.

Новые серии «Туристической полиции» выйдут осенью 2019 года. Сам сериал рассказывает о сотруднице специального подразделения по охране общественного порядка в Сочи Лере, которая мечтает расследовать серьезные дела, но в ее отделе такие встречаются крайне редко. Поэтому Лера постоянно сама попадает в истории, которые требуют внимания туристической полиции.

В главных ролях: Анастасия Ивлеева, Михаил Башкатов, Денис Косяков, Сергей Пиоро и другие, актеры массовых сцен – жители города Сочи, в роли пони – Элвис из мини-зоопарка «Лапушки» Сочи Парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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