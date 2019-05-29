Под Новороссийском прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-29T17:56:46+03:00

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Сегодня 29 мая 2019 года в акватории Черного моря в районе поселка Мысхако прогремел взрыв. Специалисты, таким образом, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

- Обеспечение безопасности при проведении подрывных работ в районе «кан лодки» взрывали авиационные бомбы времён ВОВ... На время работ этот район оцеплен, доступ ограничен... Берегите себя, - написал на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Напомним, ранее на Кубани житель поселка Виноградного обнаружил мину времен Великой Отечественной войны. На место выехали Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 82-мм мина со следами коррозии, которая представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711760" frameborder="0"></iframe> взрыв авиобомбы в Новороссийске. Видео: instagram.com/alekseioderov.

ИСТОЧНИК KP.RU