2019-05-29T18:14:23+03:00
Общество

В Кореновском районе в ДТП пострадал ребенок

Его и еще двоих пострадавших из автомобиля извлекали спасатели
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"
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Сегодня 29 мая 2019 года на автодороге Кореновск - Усть-Лабинск в районе поворота на поселок Южный произошла авария. Столкнулись автомобили BMW X5 и Daewoo Matiz.

- в результате ДТП в салоне Daewoo Matiz зажало женщину-водителя, ее пожилую пассажирку и мальчика 6 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубань-СПАС.

На место происшествия прибыли сотрудники Кореновского отряда «Кубань-СПАС». Они отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание. Затем, при помощи специального оборудования пострадавших извлекли из малолитражки и передали врачам бригады скорой помощи.

Водитель BMW в помощи не нуждался.

Напомним, в Краснодаре легковушка влетела в фуру на обочине. Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 18:30 на 1325-м километре трассы М4 «Дон» по дороге в поселок Лорис. Водитель легковушки погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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