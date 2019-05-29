2019-05-29T18:45:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре будут судить недобросовестных застройщиков

Их обвиняют в хищении у дольщиков 14 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура направила в краснодарский суд уголовное дело в отношении недобросовестных застройщиков. Их обвиняют в мошеннических действиях, которые нанесли ущерб участникам долевого строительства в размере более 14 млн рублей.

- Как установило следствие, в период с 26 февраля 2013 года по 15 апреля 2014 года двое уроженцев Туапсе начали возведение в Краснодаре пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: ул. Минская, 14. При этом, земельный участок предназначался для индивидуального жилого строительства. Также они не имели разрешения на подведение к дому инженерных коммуникаций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Несмотря на это, злоумышленники начали реализацию квартир в возводимом доме, скрывая от дольщиков факт отсутствия разрешительной документации. В результате мошеннических действий 16 гражданам был нанесен материальный ущерб на сумму более 14,7 млн рублей.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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