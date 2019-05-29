Жителей столицы Кубани приглашают на экологический субботник

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-29T19:17:27+03:00

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В Краснодаре на территории парка «Рождественский» в Юбилейном микрорайоне проведут экологический субботник. К участию в мероприятии 5 июня 2019 года пригашают всех желающих. В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды планируют очистить от мусора участок береговой полосы реки Кубань.

- Сбор участников экологического субботника в 10:00 в парке «Рождественский» по ул. 70-летия Октября, 3/1. Его предварит официальная часть, в ходе которой наградят финалистов конкурса «Картинки из мусорной корзинки». После этого начнется уборка набережной реки Кубань, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в рамках субботника пройдет акция по сбору опасных отходов.

Напомним, 15 июня 2019 года с 10.00 до 14.00 жителей краевой столицы приглашают принять участие в экологической акции. В ее рамках в различных микрорайонах краевой столицы откроются в пункты сбора опасных отходов в различных микрорайонах. Узнать их адреса можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU