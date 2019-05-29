2019-05-29T19:17:27+03:00
Общество

Жителей столицы Кубани приглашают на экологический субботник

Он пройдет в Юбилейном микрорайоне
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре на территории парка «Рождественский» в Юбилейном микрорайоне проведут экологический субботник. К участию в мероприятии 5 июня 2019 года пригашают всех желающих. В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды планируют очистить от мусора участок береговой полосы реки Кубань.

- Сбор участников экологического субботника в 10:00 в парке «Рождественский» по ул. 70-летия Октября, 3/1. Его предварит официальная часть, в ходе которой наградят финалистов конкурса «Картинки из мусорной корзинки». После этого начнется уборка набережной реки Кубань, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в рамках субботника пройдет акция по сбору опасных отходов.

Напомним, 15 июня 2019 года с 10.00 до 14.00 жителей краевой столицы приглашают принять участие в экологической акции. В ее рамках в различных микрорайонах краевой столицы откроются в пункты сбора опасных отходов в различных микрорайонах. Узнать их адреса можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанские лиманы приведут в порядок
В Краснодаре будут судить недобросовестных застройщиков
В Кореновском районе в ДТП пострадал ребенок
Под Новороссийском прогремел взрыв
Сочи Парк проверила «Туристическая полиция»
В ТРЦ столицы Кубани изменят организацию работы охраны
МЖК «Краснодарский» продолжит работу в краевой столице
В Новороссийске у мемориала «Малая земля» прошла «кровавая» фотосессия
В Сочи закончили ремонт в многоквартирных домах
Многодетные семьи Анапы пожаловались на нарушение своих прав
В Краснодаре один из самых проблемных долгостроев введут в эксплуатацию летом
В Краснодаре пройдет финал Кубка Федерации бокса Кубани
На реализацию нацпроекта «Образование» на Кубани направят 2,8 миллиарда рублей
В Северском районе задержали сбытчика крупной партии наркотиков
В Краснодаре пьяный водитель мотороллера попал в аварию
На Кубани стартуют Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу
В Краснодаре легковушка влетела в фуру на обочине
В Новороссийске местный житель убил ножом знакомого