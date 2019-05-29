2019-05-29T19:47:03+03:00
Общество

Кубанские лиманы приведут в порядок

На их расчистку в 2019 году потратят порядка 50 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани продолжается работа по восстановлению водных биоресурсов. План работы в данном направлении обсудили 29 мая 2019 года в Приморско-Ахтарске.

- В текущем году в акваторию азовских лиманов выпустили почти 3,5 млн штук растительноядных рыб. Также на их техническую расчистку выделили около 50 млн рублей. На эти средства планирую привести в порядок водные объекты площадью более 180 тыс. кубометров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2020 году на эти цели планируют потратить уже 200 млн рублей. Также в данный момент краевой минсельхоз совместно с федеральными министерствами разрабатывает план по мелиорации кубанских водоемов до 2025 года.

Краснодарский край также добился от федерального центра поддержки в вопросе увеличения штрафов за незаконный вылов рыбы. Ранее за пойманную незаконно тарань браконьеры платили лишь 25 рублей за штуку, сегодня – 500.

С января по май 2019 года на Кубани количество штрафов за нелегальный вылов рыбы выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма превысила 850 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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