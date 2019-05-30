Бывший главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок не признал в суде вину

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-30T07:45:05+03:00

Он обвиняется в превышении полномочий, связанных с выдачей разрешений на строительство

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 29 мая начался суд по делу бывшего главного архитектора города. Игорь Мазурок не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, связанных с выдачей разрешений на строительство. Потерпевшими по делу проходят администрации Краснодарского края и кубанской столицы. Следующее заседание по делу назначено на 11 июня.

Напомним, о задержании заместителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, главного архитектора Игоря Мазурка стало известно 18 апреля. Чиновника арестовали у себя дома в Краснодаре.

Игорь Мазурок выдавал разрешения на строительство ЖК на территории памятников археологии федерального значения - городище ТЭЦ, селище Пашковское-2, могильник городища на Дубинке без согласия органов охраны культурного наследия. Из-за этого был уничтожен культурный слой в границах памятников археологии. УФСБ России по Краснодарскому краю. После задержания его уволили с должности.

В Краснодаре задержали главного архитектора Игоря Мазурка

В администрации кубанской столицы говорят о том, что следственные органы проводят расследование. И подтверждают задержание Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранен от работы - это обязательная процедура, говорят в мэрии (читайте далее)

ФСБ: Игорь Мазурок выдавал разрешение на строительство высоток на месте памятника археологии

Речь идет о городище ТЭЦ, селище Пашковское-2, могильнике городища на Дубинке. Ущерб составил 8 млн рублей (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU