В Анапе завершили строительство одного из долгостроев

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-30T08:13:00+03:00

Уже выработана схема по вводу объекта в эксплуатацию

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29 мая состоялось заседание межведомственной комиссии по оказанию содействия в защите обманутых дольщиков. Оно прошло под председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко и заместителя прокурора края Александра Бучмана. Обсуждали ряд проблемных долгостроев региона, многие из которых внесены в федеральный реестр.

В Краснодаре к жилищному комплексу «Каскад» уже подведены все необходимые коммуникации, в завершающей стадии – фасадные работы.

- Работа идет и на нескольких объектах в Новороссийске. ЖК «Суворовский» планируют закончить в этом году, после ЖК «Одиссей». По ЖК «Посейдон-1» и «Посейдон-2» практически завершены все кадастровые процедуры, связанные с перераспределением земельных участков. На ЖК «Суджук-Кале» завершаются проектные работы и технические изыскания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также геленджикскому объекту ООО «Стройинвест» подписан график работ на объекте.

В анапском долгострое по улице Владимирской полностью выполнены строительно-монтажные работы. Выработана схема по вводу объекта в эксплуатацию.

Напомним, в Краснодаре один из самых проблемных долгостроев введут в эксплуатацию летом. ЖК "Краснодар" начали строить в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU