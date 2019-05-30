2019-05-30T08:32:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре пожарные не смогли подъехать к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей

Пожар в многоэтажке на Котлярова случился днем 29 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В Краснодаре сотрудники МЧС не смогли подъехать на пожарной машине к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей.

- Возгорание на улице Котлярова произошло 29 мая. Сообщение поступило на пульт дежурного в 14:05, к 14:24 огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 25 человек, еще 10 спасли. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Но из-за плотно припаркованных во дворе многоэтажки машин пожарные со спецтехникой были вынуждены добираться к очагу возгорания пешком. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю водителей просят не создавать таких помех во дворах домов, чтобы избежать трагедии.

Напомним, в Краснодаре в наркодиспансере произошел пожар. Было эвакуировано десять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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