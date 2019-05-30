2019-05-30T09:23:30+03:00
Происшествия

На Кубани бухгалтер образовательного учреждения присвоила себе более 2 миллионов рублей

Она вносила недостоверные сведения о зачислении своей зарплаты
Александра ПОДУШКО
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На Кубани бухгалтер образовательного учреждения присвоила себе более 2 миллионов рублейНа Кубани бухгалтер образовательного учреждения присвоила себе более 2 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Кущевском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Женщина обвиняется в присвоении денег.

С 2015 по 2018 год местная жительница, являясь бухгалтером одного из местных образовательных учреждений, использовала свое служебное положение. Она вносила недостоверные сведения о зачислении своей зарплаты. Сумма причиненного ущерба составила более 2 миллионов рублей.

Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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