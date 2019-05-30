Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для самого популярного парка Краснодара
Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева представила проект навигации в парке «Краснодар».
Фото: Студия Артемия Лебедева
Этот культурный объект открыли в сентябре 2017 года. Его площадь составляет 20 гектаров. Она футуристично расчерчена и заполнена различными растительными композициями, интересными объектами и детскими площадками. Также здесь есть кинотеатр под открытым небом и скейт-парк, фонтаны.
Навигационная система, которую разработали в студии известного российского дизайнера, будет ненавязчиво подсказывать гостям парка, где что находится.
Фото: Студия Артемия Лебедева
По задумке разработчиков, в парке установят каменные указатели. Мягкие формы знаков и графики сделают навигацию по-настоящему «парковой» Иконки сделают из цветного стекла. Основная масса указателей будет в виде напольных кубов. Они не бросаются в глаза во время прогулки, но быстро находятся на развилках, когда посетителю нужна подсказка. Также в парке установят информативные стелы, который появятся на входе.
Фото: Студия Артемия Лебедева
Так как «Краснодар» еще не завершен. Его строят и открывают очередями. Проект полностью не закончен.
ИСТОЧНИК KP.RU