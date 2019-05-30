2019-05-30T10:11:40+03:00
Общество

В Краснодаре до конца лета отремонтируют дорогу на улице Новокузнечной

Также сделают широкие тротуары и съезды во дворы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице на улице Новокузнечной на пяти кварталах от Красноармейской до Базовской положат новый асфальт. Ремонт выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Ремонт в центре города начали около двух недель назад. Сейчас идет подготовка к асфальтировке на квартале от Базовской до Леваневского. Для проведения работ задействована практически вся проезжая часть. Сквозной проезд на участке закрыт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С четверга для транспорта закрыли квартал - от Леваневского до Янковского. Параллельно от Янковского до Седина идет фрезеровка старого асфальта. Со следующей недели специалисты приступят к укладке выравнивающего слоя бетона.

Работы идут в три смены. Завершить ремонт Новокузнечной планируется до конца лета. Здесь сделают широкие тротуары, съезды во дворы, также оборудуют парковку для машин на «островках» между полосами и опорами ЛЭП. На завершающем этапе нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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