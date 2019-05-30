В Новороссийске из незаконного оборота изъяли более 700 литров пива
В Новороссийске сотрудники полиции выявили 4 факта незаконной реализации алкоголя.
- В магазинах, которые находятся в цокольных этажах многоквартирных домов, местные жители продавали пиво по цене до 170 рублей за 1 литр. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 700 литров алкогольной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 14.2 КоАП (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена). У них изъяли предмет правонарушения. Предпринимателям грозит административный штраф.
Напомним, в Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя. Рейды по выявлению фактов нелегальной торговли горячительными напитками в местах массового отдыха граждан проводят на Кубани регулярно. Они учащаются во время курортного сезона. Также сотрудники краевого главка ведут работу по недопущению провоза на территорию региона алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU