2019-05-30T10:25:49+03:00
Происшествия

В Новороссийске из незаконного оборота изъяли более 700 литров пива

Нарушителям грозит административный штраф
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске из незаконного оборота изъяли более 700 литров пиваВ Новороссийске из незаконного оборота изъяли более 700 литров пиваФото: Архив "КП"
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В Новороссийске сотрудники полиции выявили 4 факта незаконной реализации алкоголя.

- В магазинах, которые находятся в цокольных этажах многоквартирных домов, местные жители продавали пиво по цене до 170 рублей за 1 литр. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 700 литров алкогольной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении правонарушителей составили административные протоколы по статье 14.2 КоАП (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена). У них изъяли предмет правонарушения. Предпринимателям грозит административный штраф.

Напомним, в Краснодарском крае изъяли более 300 тысяч литров алкоголя. Рейды по выявлению фактов нелегальной торговли горячительными напитками в местах массового отдыха граждан проводят на Кубани регулярно. Они учащаются во время курортного сезона. Также сотрудники краевого главка ведут работу по недопущению провоза на территорию региона алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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