СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-30T10:42:31+03:00

В Анапе только 78 пляжей из 102 могут получить разрешения на прием отдыхающих Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Арендаторы, которые не подали заявки на ввод территорий в эксплуатацию, не получат право работать в курортный сезон

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В Анапе провели совещание, на котором обсудили пляжи, их техническую оснащенность и безопасность.

Как доложила начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Анапы Олеся Ляшенко, из 102 пляжей, состоящих на учете в ГИМС, только 78 имеют необходимую документацию для получения разрешения на прием отдыхающих.

Арендаторы, которые не подали заявки на ввод территорий в эксплуатацию, не получат право работать в курортный сезон. До 1 июня у них есть возможность отправить заявления в ГИМС и устранить все замечания. Также необходимо привести спасательные посты к единому облику.

- Управление по санаторно-курортному комплексу будет проводить ежедневный мониторинг на предмет соблюдения условий договора. Если обнаружат нарушения, связанные с незаконной торговлей, услугами, работой аттракционов, договора будут расторгаться в кратчайшие сроки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU