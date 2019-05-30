2019-05-30T11:03:55+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе ревнивый сожитель до смерти избил женщину

Он сам вызвал скорую и правоохранителей
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе ревнивый сожитель до смерти избил женщинуВ Отрадненском районе ревнивый сожитель до смерти избил женщинуФото: Архив "КП"
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В Новокубанском районе 42-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью 33-летней знакомой, повлекшей ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Женщина проживала с обвиняемым проживали в станице Отрадной. 23 мая они были в гостях у своих знакомых на улице Юбилейной, которые в тот день уехали по своим делам.

Сожители в течение дня выпивали. Вскоре у них произошел конфликт. Мужчина обвинил сожительницу в неверности, после ударил женщину по голове несколько раз и пошел спать. Утром он обнаружил потерпевшую без признаков жизни и вызвал бригаду скорой и правоохранителей.

- Обвиняемый заключен под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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