Коммунисты в Годуме отметили День пограничника

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-30T11:12:08+03:00

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В Российской Федерации отметили День пограничных войск. И фракция КПРФ поздравила всех, кто служил, и всех, кто служит в пограничных войсках, на всех границах России, на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке, на суше и на море, с профессиональным праздником!

- Поскольку я вырос на Черноморском побережье, то с самого детства видел пограничников, они были и в друзьях семьи. И сегодня я дружен – как с ветеранами погранвойск, так и с теми, кто сейчас служит. И, исходя из своего личного опыта, из общения, могу твердо сказать: все они – настоящие профессионалы своего дела, настоящие патриоты России, - заявил Николай Осадчий. Не могу не напомнить, что сама дата праздника, 28 мая, определена тем, что именно в этот день в 1918 году председатель Совета Народных комиссаров РСФСР В.И. Ленин подписал декрет об учреждении пограничной охраны Советского государства. А Ф.Э. Дзержинский сформулировал основной принцип: «Граница – есть линия политическая, и охранять ее должен политический орган». И пограничная служба была на долгие годы включена в систему органов государственной безопасности и вернулась в нее в начале 2000-х, и, конечно, именно здесь – секрет высочайшего уровня всесторонней подготовки пограничников.

Невозможно не вспомнить и то, что в июне 1941-го пограничные заставы и отряды первыми приняли на себя удар врага и вместо плановых 30 минут гитлеровцы увязли в боях на нашей границе на несколько часов, дней, недель. С этих героических боев начался фактический срыв «блицкрига».

Нельзя не отметить и то, что в последние годы в дело охраны государственной границы внедряются новейшие технологии, идет оснащение новой техникой – автомобилями и катерами. Заметно сократился путь информации снизу на верхний уровень управления.

Словом, российская пограничная служба – на высоте, и давайте пожелаем ей и всем пограничникам новых успехов в защите Родины!..

Однако граница не существует сама по себе. Она является частью суверенитета России. А суверенитет – понятие многоплановое. И если политический суверенитет нашей страны после разрушительных процессов, связанных с распадом Союза Советских социалистических республик, в двухтысячные стал восстанавливаться, то вот с экономическим, особенно –с финансовым суверенитетом ситуация намного сложнее…

Вот ведь какой парадокс. Россия пребывает в блокаде, в экономических санкциях. В объеме мировой экономики у нас меньше 2 процентов (США больше 20, Китай приближается к 20). Правительством провозглашена политика «импортозамещения», есть и президентская цель войти в «пятерку» держав, то есть, казалось бы, взят курс на экономическую самостоятельность. Но в то же самое время мы по-прежнему находимся во Всемирной торговой организации, что само по себе уже накладывает ограничения на нашу экономику и никаких плюсов не дает…

- Почему мы не выходим из ВТО?.. Или слова об «импортозамещении» и «пятерке» – это просто слова? - задался вопросом депутат-коммунист.

Еще одна тема – «народные предприятия». Подмосковный «Совхоз имени В.И. Ленина». Сегодня, под разговоры о том, что сельское хозяйство поднимается с колен и является «локомотивом» российской экономики, это предприятие с вековой историей, выжившее при многих атаках, опять пытаются разодрать в клочья. И депутаты нашей фракции во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым вновь вынуждены обращаться в Генеральную прокуратуру – с требованием защитить Павла Грудинина и пресечь рейдерский захват, который, в случае успеха, закончится уничтожением совхоза и запуском его земель в товарный оборот.

Эту борьбу КПРФ, конечно, будет продолжать. Но мы уверены, что если государство заинтересовано в сохранении и наращивании экономического потенциала, то оно не может и не должно в данной ситуации играть роль наблюдателя.

Далее. О финансовом суверенитете. В чем он заключается, если с 1994 по 2019 год, за 25 лет, из России легально и нелегально вывезено, в рублевом выражении, более 200 триллионов, или примерно 10 годовых федеральных бюджетов 2019 года.

Россия – по своим ресурсам – самодостаточная страна, и может развиваться самостоятельно. Нужно изменить денежно-кредитную политику, уйти от курса на стерилизацию денежной массы и недоступных кредитов, вернуть уплату налогов по месту расположения предприятий и покончить с офшорами, установить валютный контроль и прекратить утечку капиталов.

ИСТОЧНИК KP.RU