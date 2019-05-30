В «Комсомольскую правду» в Краснодаре требуется менеджер по рекламе

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-30T11:14:19+03:00

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Давно мечтаете о дружном коллективе, в котором не только приятно работать, но с которым можно еще и горы свернуть? Тогда приходите в «Комсомолку» в Краснодаре на собеседование. Нам необходим грамотный, уверенный в себе сотрудник - менеджер по рекламе. Желательно с высшим образованием, опытом работы в продажах, практикой проведения деловых встреч, переговоров, который умеет строить разговор с рекламодателем, а еще имеет отличные коммуникативные навыки, творческий подход к делу, готов к командировкам по Краснодарскому краю.

Мы, в свою очередь, предлагаем приличную зарплату - от 25000 до 50000 руб. в месяц. Полную занятость, соцпакет и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Что необходимо делать?

Продавать рекламные возможность холдинга:

- печатных продуктов "Комсомольской правды",

- радио "Комсомольская правда",

- сайтов www.kp.ru, teleprogramma.pro, eg.ru.

А еще проводить встречи, презентации, переговоры с клиентами, составять отчеты и планировать личные продажи.

Заинтересовала вакансия? Звоните по телефону: (861)992-7-992.

ИСТОЧНИК KP.RU