Представители Краснодарского края одержали победу на Кубке России по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-30T11:39:15+03:00

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- В Сочи на стадионе имени Славы Метревели прошел национальный турнир по легкой атлетике – Кубок России. Кубань на соревнованиях представляла команда в составе 60 спортсменов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта Кубани.

Представители Краснодарского края одержали победу в командном зачете. Они обошли сильных конкурентов из Подмосковья и Санкт-Петербурга. В личном зачете на счету кубанцев 18 наград (5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых).

Напомним, в Краснодаре пройдет финал Кубка Федерации бокса Кубани. Он состоится 31 мая на арене Дворца спорта «Олимп». Финал соберет сильнейших участников со всего ЮФО. Соревнования проходили в течение 3 месяцев - с марта по май 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU