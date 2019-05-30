2019-05-30T12:00:51+03:00
Происшествия

В Краснодаре иномарка наехала на 6-летнюю девочку

Ребенок получил травмы, ему назначено лечение
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Краснодаре 29 мая около 19:00 на улице Дорожной произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 23-летний молодой человек находился за рулем автомобиля марки «Датсун». Он сбил выбежавшую из-за стоящей машины 6-летнюю девочку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии ребенок получил травмы, ей назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре 28 мая около 07:00 на улице Бабушкина произошло дорожно-транспортное происшествие. Пьяный водитель мотороллера попал в аварию. Его с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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