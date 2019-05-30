Полицейские установили личности молодых людей, устроивших фотосессию в Новороссийске на Малой Земле
В Новороссийске участники «кровавой» фотосессии на Малой земле в извинились и возложили цветы к мемориалу. На всех троих правоохранители составили административные материалы.
Напомним, жители города-героя возмутились выложенным в соцсети видео. На нем запечатлена необычная фотосессия, которую провели молодые люди у мемориала «Малая земля».
- К памятнику подъехал белый кабриолет BMW, из него вышли двое парней и девушка. Она была в образе популярной героини-злодейки из комиксов про Бэтмена – Харли Квин. Молодые люди облили капот автомобиля краской, имитирующей кровь, и начали съемку, - рассказали очевидцы.
- В отношении 35-летнего водителя авто правоохранители составили материалы по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), 34-летний гражданин и 33-летняя участница фотосессии пойдут под суд за мелкое хулиганство, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В Новороссийске участники «кровавой» фотосессии извинились и возложили цветы к мемориалу.Видео: ГУ МВД по краю
ИСТОЧНИК KP.RU