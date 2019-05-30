2019-05-30T12:16:21+03:00
Происшествия

В Кореновском районе столкнулись две иномарки

В аварии пострадали три человека
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

В Кореновском районе 29 мая около 14:00 в районе 124-километра автодороги «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 33-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки «Дэу Матиз». Она при проезде неравнозначного перекрестка не уступила дорогу и столкнулась с машиной марки «БМВ Х5», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по краю.

В результате аварии пострадали водитель «Дэу» и ее пассажиры - в 60-летняя и 6-летний мальчик. Их с травмами госпитализировали в больницу. Ребенок находился в автомобильном кресле, это позволило ему избежать более серьезных травм.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 29 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 18 ДТП, в которых 23 человека получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 7 наездов на пешеходов, в них 7 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За лето в Краснодаре отремонтируют 82 школы и 104 детсада
В «Атамани» в День защиты детей пройдет праздник
В Крымском районе задержали мужчину с партией наркотиков
На Кубани в 2019 году поголовье свиней выросло на четверть
Летом проведут ремонт в 82 школах и 104 детских садах Краснодара
В Сочи рядом с Олимпийским парком произошел крупный пожар
Полицейские установили личности молодых людей, устроивших фотосессию в Новороссийске на Малой Земле
В Краснодаре иномарка наехала на 6-летнюю девочку
Представители Краснодарского края одержали победу на Кубке России по легкой атлетике
В горно-лесной местности Сочи заблудился мужчина
В «Комсомольскую правду» в Краснодаре требуется менеджер по рекламе
Коммунисты в Годуме отметили День пограничника
В Отрадненском районе ревнивый сожитель до смерти избил женщину
В Анапе только 78 пляжей из 102 могут получить разрешения на прием отдыхающих
В Новороссийске из незаконного оборота изъяли более 700 литров пива
В Краснодаре до конца лета отремонтируют дорогу на улице Новокузнечной
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для самого популярного парка Краснодара
На Кубани бухгалтер образовательного учреждения присвоила себе более 2 миллионов рублей
В Сочи российские и китайские ученые расшифруют геном чая
В Краснодаре пожарные не смогли подъехать к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей
В Анапе завершили строительство одного из долгостроев