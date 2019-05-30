В Кореновском районе столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-30T12:16:21+03:00

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В Кореновском районе 29 мая около 14:00 в районе 124-километра автодороги «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 33-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки «Дэу Матиз». Она при проезде неравнозначного перекрестка не уступила дорогу и столкнулась с машиной марки «БМВ Х5», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по краю.

В результате аварии пострадали водитель «Дэу» и ее пассажиры - в 60-летняя и 6-летний мальчик. Их с травмами госпитализировали в больницу. Ребенок находился в автомобильном кресле, это позволило ему избежать более серьезных травм.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 29 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 18 ДТП, в которых 23 человека получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 7 наездов на пешеходов, в них 7 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU