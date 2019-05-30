В Сочи рядом с Олимпийским парком произошел крупный пожар
Сообщение о пожаре, который произошел в Адлерском районе Сочи на территории Олимпийского парка, поступило в 10:53.
- Первые пожарные подразделения установили, что предварительная площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 5 единиц техники и 21 человек личного состава. На месте организован был штаб пожаротушения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 11.34 пожар локализовали. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Краснодаре сотрудники МЧС не смогли подъехать на пожарной машине к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей. Они были вынуждены со спецтехникой добираться к очагу возгорания пешком. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю водителей просят не создавать таких помех во дворах домов, чтобы избежать трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU