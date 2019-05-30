2019-05-30T12:54:15+03:00
Происшествия

В Сочи рядом с Олимпийским парком произошел крупный пожар

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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В Сочи рядом с Олимпийским парком произошел крупный пожарВ Сочи рядом с Олимпийским парком произошел крупный пожарФото: Архив "КП"
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Сообщение о пожаре, который произошел в Адлерском районе Сочи на территории Олимпийского парка, поступило в 10:53.

- Первые пожарные подразделения установили, что предварительная площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 5 единиц техники и 21 человек личного состава. На месте организован был штаб пожаротушения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 11.34 пожар локализовали. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Краснодаре сотрудники МЧС не смогли подъехать на пожарной машине к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей. Они были вынуждены со спецтехникой добираться к очагу возгорания пешком. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю водителей просят не создавать таких помех во дворах домов, чтобы избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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